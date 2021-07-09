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В детском лагере Благовещенска закрыли смену из-за плохого качества воды после наводнения

Вторую смену лагеря имени Гагарина отправили домой после лабораторного обследования качества воды. Всего лагерь покинуло около 200 детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июля. /ТАСС/. Смену в лагере имени Гагарина в Благовещенске пришлось прервать из-за ухудшения качества воды после паводка, детей отправили домой, сообщается в пятницу на сайте мэрии Благовещенска.

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"Детей, отдыхающих во вторую смену в лагере имени Гагарина, отправили домой. Лагерь покинули около 200 ребят. Причиной закрытия смены стала вода, не соответствующая нормам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией в Амурской области по поручению регионального управления Роспотребнадзора в лагере были проведены лабораторные обследования воды. По их результатам вынесено решение о приостановлении работы лагеря и роспуске детей и сотрудников.

"После повторного анализа проб воды примут решение о возможности проведения третьей смены. Родителям будет сделан перерасчет стоимости путевок и возврат средств через систему кешбэка Ростуризма на карты "МИР", - добавили в пресс-службе администрации города.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. Всего в результате паводка пострадали 11 районов, оказались подтопленными 975 частных домов, в которых проживают более 2,5 тыс. человек, пострадали десять мостов и 45 участков автодорог.

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