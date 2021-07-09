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В Нижнем Тагиле нашли останки, которые могут принадлежать промышленникам Демидовым

На месте ждут археологов для проведения специальных исследований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Человеческие останки, в том числе лучевую кость женской или детской руки, нашли при строительных работах в сквере в Нижнем Тагиле Свердловской области. Ранее на этом месте располагалась церковь с родовой усыпальницей промышленной династии Демидовых, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в пятницу.

"Во время проведения работ по реконструкции сквера за ДК "Юбилейный" колесо трактора провалилось, стали смотреть - там была мраморная плита, что-то напоминающее сооружение склепа. Место было огорожено. Сегодня нашли человеческие останки, одна из них - это лучевая кость, предварительно, принадлежащая или женщине, или ребенку", - сказали в пресс-службе администрации. На данный момент на месте ждут археологов для проведения специальных исследований.

Как пояснили в администрации, ранее на этом месте была Выйско-Никольская церковь с родовой усыпальницей Демидовых в цоколе, но позже сооружение было разрушено, а место отдано под строительство дворца культуры. "Специалисты утверждают, что там семь человек из рода Демидовых были похоронены, несколько взрослых людей и детей", - сказали в пресс-службе.

О династии

Значимая часть уральских городов появилась вокруг промышленных заводов. Весомый вклад в их строительство внесла династия Демидовых, среди которых талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, меценаты. Они вели переписки с французским философом Вольтером, шведским ботаником Карлом Линнеем, обсуждали концепцию Красного Креста с его основателем Анри Дюнаном, а Наполеон Бонапарт приходился Демидовым родственником. Династия, которая на протяжении нескольких поколений была известна по всей Европе, строила заводы в лесной глуши по личному указу Петра I.

След промышленной династии историки, архивисты до сих пор ищут. Обнаруживаются все новые документы, объекты, артефакты во Франции, Италии, Финляндии.

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