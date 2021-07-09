В Москве две школьницы набрали на ЕГЭ по 400 баллов

МОСКВА, 9 июля./ТАСС/. Максимальное количество баллов по результатам ЕГЭ набрали две школьницы из Москвы. Они получили по 400 баллов, об этом в пятницу написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице во "ВКонтакте".

"Две московские школьницы - Екатерина Гришина и Ирина Бродская - получили по 400 баллов на #ЕГЭ! Еще двое выпускников - Диана Петренко и Даниил Максимов - набрали за четыре экзамена по 399 баллов. Молодцы, выдающийся результат", - написал мэр.

Он добавил, что ребята сдавали экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что в 2021 году ЕГЭ на 400 баллов сдала Алика Осадчая, выпускница ЧОУ "Лицей КЭО" города Ростова-на-Дону. Она сдавала ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходил с 31 мая по 2 июля, дополнительный пройдет с 12 по 17 июля. Рособрнадзор и Минпросвещения ранее заявляли, что график сдачи экзаменов в 2021 г. в период пандемии коронавируса меняться не будет.