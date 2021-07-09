Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,01

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу немного вырос и составил 1,01. В Москве показатель увеличился до 0,83, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Индикатор превышает единицу в восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Ниже он только в Москве и Подмосковье (0,98).

В Санкт-Петербурге, где число выявляемых в сутки случаев заражения приближается к 2 000, коэффициент равен 1,09, в Воронежской (где впервые за пандемию выявили более 400 инфицированных за один день), Иркутской и Ростовской областях - 1,11.

В Самарской и Свердловской областях показатель составил 1,14, в Нижегородской (там зарегистрирован максимум по числу заболевших с начала пандемии) - 1,17. На высоком уровне - 1,25 - индикатор остается в Красноярском крае, в котором также зафиксировали очередной максимум по количеству новых случаев.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.