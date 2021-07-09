Глава комитета Госдумы назвал прогрессивным новый законопроект МВД о миграции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Разработанный МВД законопроект, предусматривающий изменения в миграционных правилах, включая отказ от разрешения на временное проживание, весьма прогрессивен. Об этом в пятницу ТАСС заявил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, заметив, что депутаты будут предлагать свои поправки.

"Это все хорошие нормы, мы о них говорили на заседаниях межведомственной комиссии по миграции в Администрации президента РФ. Этот законопроект давно отдали им (МВД - прим. ТАСС) в разработку, включая отказ от временного разрешения на проживание. Это революционная норма, сам закон очень прогрессивный", - сказал депутат, уточнив, что пока не ознакомился с ним подробно.

По словам парламентария, "каких-то репрессий по отношению к мигрантам" нет исходя из того, что сообщается о законопроекте в СМИ. "Наоборот, им открывают двери", - заметил он.

По мнению Калашникова, законопроект "нужно сразу же в первую сессию Госдумы восьмого созыва поставить [на рассмотрение] и принять". Он добавил, что в целом в комитете по СНГ, который обычно выступает профильным по данным вопросам, поддерживают упрощение правил по работе с мигрантами, но при этом выступают и за жесткий контроль. "Наверняка там будут поправки. По мигрантам мы всегда много делаем поправок. Думаю, здесь тоже", - сказал Калашников.

Ранее стало известно о том, что МВД России подготовило законопроект, авторы которого предлагают отказаться от разрешения на временное проживание. Вместе с тем проект закона предусматривает введение трех миграционных режимов пребывания в России для иностранцев, в рамках которых они могут законно находиться в стране. Кроме этого, МВД предлагает ввести на территории России правоохранительный режим контролируемого пребывания для иностранных граждан, лишенных основания находиться в стране, с целью предупреждения совершения ими новых правонарушений.

Межведомственная комиссия при МВД будет принимать решение о предоставлении права на постоянное проживание иностранного гражданина на территории России, говорится в проекте. Законопроектом определены основания и условия для предоставления иностранным гражданам права на долгосрочное пребывание в стране. Документом предусмотрено появление электронных реестров трудовых мигрантов и работодателей, а также обязанность для мигрантов, прибывших в РФ на долгий срок, в течение 30 дней подтвердить отсутствие наркозависимости и ВИЧ-инфекции.