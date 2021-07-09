Правительство Армении продлит карантин еще на шесть месяцев

ЕРЕВАН, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Армении намерено продлить карантин, введенный в сентябре 2020 года из-за коронавирусной пандемии, еще на полгода. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции и. о. министра здравоохранения республики Анаит Аванесян.

"Проект продления карантина уже в правительстве, думаю, что сегодня будет одобрен. Мы продлеваем еще на шесть месяцев карантин, потому что решение о карантине создает инструментарий, который позволяет нам применять более или менее жесткие ограничения", - отметила она.