В Кремле оценили идею вакцинировать от коронавируса все население России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса всего населения России - это труднодостижимый результат, поскольку всегда остаются антипрививочники. При этом важно вакцинировать подавляющее большинство населения страны, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В реальности это (вакцинация всего населения) весьма труднодостижимый результат <…> Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые являются ковид-диссидентами, вакцинными диссидентами, это своеобразное проявление несознательности. В любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинированными, надо, и, конечно, мы будем это делать", - сказал Песков.

Он добавил, что еще предстоит завершить испытание вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет и собрать больше информации о том, как молодые люди переносят вакцину.

Песков отметил, что производство вакцин от ковида в России последовательно увеличивается, перебоев с их наличием не будет. "Нет. Постоянно растут обороты", - ответил он на вопрос, возможны ли перебои с поставкой вакцин. По его словам, производство "невозможно увеличить скачкообразно", но эти объемы "последовательно увеличиваются", в первую очередь для российского рынка. Для зарубежного рынка, в свою очередь, запускается производство российской вакцины в других странах, добавил представитель Кремля.

"Поэтому, конечно, все потребности будут обеспечены", - заключил Песков.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что необходимо вакцинировать все население России, чтобы претендовать на звание самой передовой страны в борьбе с коронавирусом. Комментируя ее слова, Песков отметил, что "это пожелание, к которому можно только присоединиться". "В идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом эффективной борьбы с пандемией, конечно, хотелось бы, чтобы все оказались привитыми", - резюмировал представитель Кремля.