{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дополнительные пункты вакцинации откроют для туристов в санаториях и отелях на Кубани

С 1 августа туристы смогут сделать прививку в течение трех дней после заселения в гостиницы региона

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края оснастят отели и санатории региона дополнительными пунктами вакцинации для туристов в связи с послаблениями ограничений в части заселения невакцинированных гостей после 1 августа по отрицательным ПЦР-тестам при условии, что в течение трех дней после заезда они привьются. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"С 1 августа туристы смогут сделать прививку в течение трех дней после заселения в гостиницы Кубани. Для этого в отелях и санаториях откроют дополнительные пункты", - говорится в сообщении.

Губернатор Краснодарского края также отметил, что в регионе важно не допустить перебоев в поставках вакцины.

По данным оперативного штаба региона, в крае вакцинация проводится в 332 пунктах, в том числе работают 99 выездных. На побережье развернуто 74 пункта вакцинации. Из них 29 находятся в Сочи, 15 - в Анапе, 13 - в Новороссийске, 10 - в Туапсе, 7 - в Геленджике.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, когда возможна вакцинация беременных от коронавируса
По словам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, вакцинация может проводиться только в третьем триместре беременности, когда у плода сформировались все органы и системы
Читать полностью