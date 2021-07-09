Дополнительные пункты вакцинации откроют для туристов в санаториях и отелях на Кубани

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края оснастят отели и санатории региона дополнительными пунктами вакцинации для туристов в связи с послаблениями ограничений в части заселения невакцинированных гостей после 1 августа по отрицательным ПЦР-тестам при условии, что в течение трех дней после заезда они привьются. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"С 1 августа туристы смогут сделать прививку в течение трех дней после заселения в гостиницы Кубани. Для этого в отелях и санаториях откроют дополнительные пункты", - говорится в сообщении.

Губернатор Краснодарского края также отметил, что в регионе важно не допустить перебоев в поставках вакцины.

По данным оперативного штаба региона, в крае вакцинация проводится в 332 пунктах, в том числе работают 99 выездных. На побережье развернуто 74 пункта вакцинации. Из них 29 находятся в Сочи, 15 - в Анапе, 13 - в Новороссийске, 10 - в Туапсе, 7 - в Геленджике.