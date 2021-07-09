МФЦ Подмосковья начнут принимать невакцинированных от COVID-19 по предзаписи с 10 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Граждан, не прошедших вакцинацию от коронавируса, начнут принимать в МФЦ Московской области только по предварительной записи с 10 июля. Жители с сертификатом или QR-кодом о вакцинации смогут получить услуги без предзаписи, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

"С 10 июля МФЦ Московской области начнут переход на прием заявителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19, по предварительной записи. Жители, имеющие QR-код или сертификат о прохождении вакцинации (в том числе первого этапа), смогут посещать МФЦ без предзаписи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что порядок работы конкретных офисов и перечень услуг, прием по которым будет проходить без предварительной записи, определяется каждым МФЦ индивидуально по согласованию с администрацией в зависимости от эпидемиологической ситуации в муниципалитете.

Невакцинированные граждане могут записаться на прием в МФЦ через региональный портал госуслуг с помощью сервиса "Предзапись в МФЦ" на главной странице, а также по короткому номеру 122 и телефону единого контакт-центра Московской области 8-800-550-50-30.