В Псковской епархии опровергли информацию о принудительной вакцинации братии

ТАСС, 9 июля. Пресс-служба Псковской епархии опровергла информацию об уходе нескольких отцов братии из-за принудительной вакцинации от коронавируса в Псково-Печерском монастыре. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на официальном сайте Псковской митрополии.

"Никого из братии и сотрудников, конечно же, не принуждали прививаться, предоставив решение свободному выбору каждого, как митрополитом Тихоном и было подчеркнуто в его обращении к Псковской пастве. Часть братии сделали прививки. Часть не захотели. Часть ждут ответа своих врачей или других вакцин", - говорится в сообщении на сайте.

Ранее в сети распространилась информация об уходе из Псково-Печерского якобы как минимум четырех священников и одного семинариста, когда в монастырь приехал автобус для вакцинации. "Архимандрит Мефодий, как и каждый год в летние месяцы, помогает во время сельскохозяйственной страды в женском монастыре во Владимирце. Архимандрит Таврион недавно отъехал в лечебный отпуск. Игумен Хрисанф скоро возвращается после лечения. Схиархимандрит Никон находится в монастыре", - пояснили представители епархии.

Ранее митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сделал обращение, в котором пообещал наказать всех священнослужителей Псковской епархии, отговаривающих прихожан делать прививки против коронавируса. Он отметил, что священнослужители понесут "полную каноническую ответственность", если выяснится, что из-за них прихожане не сделали прививку и заразились коронавирусом, а также попросил переносить богослужения на улицу, если в храмах скапливается много прихожан.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Псковской области составляет 40 990, 33 903 человека выздоровели, 494 пациента умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии наполняемости залов на 70% от числа мест. Ограничения по коронавирусу власти региона продлили до конца июля.