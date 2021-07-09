Власти Москвы сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Москвы отмечают, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, но по-прежнему оценивается как сложная. Об этом сообщил в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве ситуация стабилизировалась. И мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной, и, на мой взгляд, прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся, хотя мы видим определенные тенденции", - сказал Собянин.

В столице ежедневно госпитализируют около 1,7 тыс. тяжелых и очень тяжелых больных COVID-19, отметил мэр.

"Несмотря на общее снижение выявленных вновь заболевших, количество госпитализированных находится примерно на одном и том же уровне - около 1,7 тыс. человек в сутки. Это означает, что в основном это тяжелые или особо тяжелые больные, которые потом поступают в реанимацию, на ИВЛ и так далее", - сказал Собянин.

Около 7 тыс. предприятий в Москве отчитались о вакцинации сотрудников, сообщил мэр.

"Решение об обязательной вакцинации некоторых групп населения также продолжает работать, сегодня уже отчиталось 7 тыс. предприятий о прохождении первого этапа вакцинации - первым компонентом", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.