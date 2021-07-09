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Почти 30 млн человек в России получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

Почти 30 млн человек в России получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса - Мурашко.

Молния
Попова: на Москву приходится все меньше выявляемых в России случаев ковида
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