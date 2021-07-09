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Полицейские в Москве устроили проверочную закупку на сайте с фальшивыми медотводами

Стоимость такого документа составила 1,5 тыс. рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Полицейские в Москве выявили сайт, где продавали поддельные медицинские справки о наличии противопоказаний для вакцинации против коронавирусной инфекции. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, полицейские устроили проверочную закупку на сайте.

"В Москве выявлен интернет-сайт, где продавались поддельные медицинские справки о наличии противопоказаний при вакцинации против коронавирусной инфекции. Полицейские устроили проверочную закупку, в ходе которой было установлено, что стоимость такого документа составила 1,5 тыс. рублей, никаких медицинских обследований и посещений поликлиник не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту столичная полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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