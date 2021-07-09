СМИ: Microsoft выделит сотрудникам по всему миру по $1,5 тыс. из-за пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Корпорация Microsoft предоставит своим сотрудникам по всему миру бонусную выплату в размере $1,5 тыс. из-за пандемии. Об этом в четверг сообщил интернет-портал The Verge .

Согласно внутреннему документу корпорации, сумма будет выплачена "в ознаменование окончания исключительного и трудного финансового года". Выплата положена сотрудникам на позициях ниже заместителей руководителей подразделений корпорации, поступившим на работу в Microsoft не позднее 31 марта 2021 года. Право на получение бонусных денег имеют и сотрудники с неполным рабочим днем.

По информации портала, в Microsoft трудятся около 175 тыс. человек по всему миру. По оценке The Verge, инициатива обойдется корпорации примерно в $200 млн, что несколько меньше, чем ее прибыль за два дня. Работники некоторых дочерних компаний Microsoft не получат этот бонус.

Массовые бонусные выплаты в недавнее время проводили и другие американские IT-гиганты. В марте 2020 года руководство Facebook приняло решение выделить своим сотрудникам, которых насчитывалось почти 45 тыс. человек, по $1 тыс. из-за пандемии. В декабре 2020 года Amazon выплатила своим сотрудникам по $300 за работу в праздничный сезон.