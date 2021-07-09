В Москве выдали около 3 млн QR-кодов для посещения заведений общепита

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Около 3 млн QR-кодов выдано в Москве для посещения ресторанов и мероприятий. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"За последние недели мы выдали около 3 млн QR-кодов, по которым сегодня разрешен вход в кафе и рестораны, граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов. Система, конечно, не идеальна, но тем не менее заработала и она дает свои результаты", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, значится в указе мэра столицы. При этом для летних веранд до 1 августа включительно было отменено требование проверять у посетителей QR-коды.