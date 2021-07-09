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Пандемия COVID-19

Директор площадки в Краснодаре, где прошел концерт Zivert, написал заявление об увольнении

Концерт провели с нарушением эпидемиологических требований

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Директор "Баскет-холла" в Краснодаре, где прошел несогласованный концерт Zivert и выявлены нарушения постановления губернатора Краснодарского края о действии режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса, написал заявление об увольнении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев в пятницу.

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Накануне оперативный штаб региона сообщал, что концерт Zivert в "Баскет-холле" в Краснодаре не был согласован с администрацией Краснодарского края и региональным управлением Роспотребнадзора, нарушены положения действующего в регионе режима повышенной готовности, проводится проверка.

"На днях в краснодарском "Баскет-холле" с грубыми нарушениями антиковидных ограничений проходил концерт. Площадка была заполнена практически полностью. Директор "Баскет-холла" уже написал заявление об увольнении. Его действиям дадут оценку правоохранительные органы", - говорится в сообщении Кондратьева.

В Краснодаре прошел концерт Zivert, в среду местные жители опубликовали в четверг в социальных сетях фото и видеозаписи с мероприятия, где зафиксировано массовое скопление зрителей, присутствуют люди без медицинских масок.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия COVID-19
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