Попова назвала регионы, отстающие по охвату тестирования на коронавирус

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Охват тестированием на коронавирус в 13 регионах России, в том числе Кемеровской, Костромской и Псковской областях, сейчас меньше норматива. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"К сожалению есть регионы, это 13, где этот показатель меньше, и я вынуждена сегодня их назвать: это Кировская, Псковская, Кемеровская, Костромская, Саратовская, Вологодская, Смоленская области, Адыгея, Кабардино-Балкария, Республика Башкортостан, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Алтайский край. Это плохой прогностический признак", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

Охват населения России тестированием на новую коронавирусную инфекцию увеличивается и составляет сегодня 339,4 на 100 тыс. человек. "За последние четыре недели увеличивается охват тестированием населения <…> показатель составляет 339,4 на 100 тыс. населения. Напомню у нас показатель, базовый уровень, это 200 на 100 тыс. населения, нельзя его снижать", - сказала Попова.

Глава ведомства пояснила, что снижение охватов может повлиять на своевременный просчет развития эпидситуации. "При таком тестировании никакого прогноза взвешенного сделать будет невозможно", - заключила она.

Результаты на госуслугах

Более 40 регионов России имеют возможность получать на портале госуслуг данные о прохождении тестирования на новую коронавирусную инфекцию. "Мы достигли значительного прогресса, и если в мае-июне в среднем в день в личные кабинеты граждан передавалось около 60 тыс. тестов, это порядка 15-20%, на сегодняшний день это 40% и это порядка 200 тыс. в сутки. Рост за месяц составил 2,5 раза, общее количество переданных результатов приблизилось к 6 млн, но мы считаем, что этого недостаточно. С технической точки зрения мы отработали все необходимы алгоритмы, емкости достаточны, и полностью на сегодняшний день интегрирован 41 субъект", - сказала Попова.

Попова уточнила, что передача результатов тестов на портал госуслуг сегодня является очень востребованной услугой, в частности для получения QR-кодов. "На этой неделе <…> должны полностью интегрироваться еще 39 субъектов. Практические в ручном режиме эта работа идет", - добавила она. "На сегодняшний день уже время от авторизации лабораторией результата исследований до появления его в личном кабинете составляет, там где все подключено, 30 минут", - заключила глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что пока не все частные лаборатории в полном объеме передают результаты тестов на ковид на портал госуслуг. "Есть определенные проблемы. Не все лаборатории, подключенные к системе, передают результаты или сведения в полном объеме", - сказала она. "Мы провели анализ. К сожалению, ряд коммерческих лабораторий больших сетей, название которых я не будут сейчас приводить, выглядят таким образом: одна из сетей делает 40 тыс. тестов в сутки, передает 10 тыс., другая [делает — ред.] 15 тыс. тестов в сутки, передает за последние сутки только 136", - отметила Попова.

По ее словам, на следующей неделе работа по решению этой проблемы должна быть закончена. "Это наш резерв работы, и на следующей неделе мы должны завершить работу с этими коммерческими организациями по полной, 100-процентной загрузке на портал ЕПГУ (Единый портал государственных услуг — прим. ТАСС) результатов тестов", - заявила глава Роспотребнадзора.

Эпидемический процесс в регионах

На Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходится все меньше выявляемых в России случаев заражения коронавирусом, развитие эпидемического процесса происходит в основном в остальных субъектах РФ, отметила глава Роспотребнадзора.

"Сейчас на Москву приходится меньше значительно удельный вес, чем это было две-три недели назад. В сумме на Москву, область и Санкт-Петербург общая доля значительно снизилась. Но и доля всех оставшихся регионов в структуре заболеваемости за прошедшую неделю увеличилась с 44% до 52%. Следовательно, эпидситуация развивается в субъектах Российской Федерации, в разных - по-разному", - сказала она.

По словам Поповой, основная доля выявляемых случаев заражения ковидом приходится на три региона. "Преимущественно это Центральный федеральный округ, Северо-Западный и присоединился на уходящей неделе Дальневосточный федеральный округ. Основные меры предпринимаются именно здесь", - уточнила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 185,6 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 733 218 случаев заражения, выздоровели 5 165 087 человек, умер 141 501. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.