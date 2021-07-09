РКН за полгода блокировал почти 400 интернет-страниц о продаже сертификатов вакцинации

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. С начала 2021 года Роскомнадзор заблокировал или удалил почти 400 страниц в интернете о продаже сертификатов о вакцинации или поддельных QR-кодах, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Всего в 2021 году на основании требований Генпрокуратуры России и судебных решений Роскомнадзор заблокировал или удалил 399 интернет-страниц, содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19 и фейковые QR-коды для посещения общественных мест", - сказали в РКН.

Как сообщила ТАСС директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, с 1 июня волонтеры Лиги обнаружили 4 тыс. 706 фейков о коронавирусе, вакцине, ходе вакцинации, ограничительных мерах, якобы введенных или планируемых в отдельных регионах. Некоторые фейки были направлены в МВД России для проведения проверки.

"В последние два дня нас особенно беспокоит появление фейков о якобы принудительной вакцинации детей, что является сознательной спекуляцией, направленной на создание паники в родительской среде, ведь многие дети сейчас находятся в лагерях", - сказала собеседница ТАСС.

По-прежнему лидер по распространению фейков - WhatsApp. В ряде регионов в этом преуспевает и другой мессенджер - Viber. Также отмечен рост числа фейков в TikTok, в различных группах и чатах в Telegram, множество видео в YouTube, в пабликах во "ВКонтакте", Instagram, Facebook.

По словам Мизулиной, волонтеры организации также отслеживают объявления о продаже поддельных справок о прохождении вакцинации и продаже поддельных QR-кодов.