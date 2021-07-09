Власти Таиланда возвращают комендантский час для сдерживания третьей волны коронавируса

Специалисты поделили провинции Таиланда на четыре цвета в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. В зону максимально строгого контроля, где и будут действовать новые ограничения, попали Бангкок с соседними провинциями Нонтхабури, Патхумтхани, Самутпракан, Самутсакхон, Накхонпатхом, а также четыре южные - Наратхиват, Паттани, Сонгкхла и Яла. В перечисленных регионах регистрируется больше всего инфицированных.

"Министерство здравоохранения обеспокоено тем, что растет количество инфицированных и скоро оно начнет превышать 10 тыс. в день, - пояснил он во время онлайн-брифинга. - Число смертей в ближайшие две недели может превысить 100 в день". "В этой связи власти приняли решение о введении новых ограничительных мер, которые включают в себя комендантский час [с 21:00 до 04:00 по местному времени (с 17:00 до 00:00 мск)] и запрет на передвижение", - добавил Нопакун. По его словам, "новые ограничения вступают в силу с 12 июля и будут действовать 14 дней в регионах с высоким уровнем распространения коронавируса", в том числе Бангкоке и соседних провинциях.

БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Таиланда объявили о введении с 12 июля в 10 провинциях новых ограничений, которые призваны помочь справиться с третьей волной распространения COVID-19. Как сообщил заместитель пресс-секретаря МИД Натапану Нопакун, такое решение было принято в пятницу по итогам заседания центра по борьбе с распространением коронавируса в королевстве.

"В Бангкоке [и соседних пяти провинциях] с 12 июля закрываются торговые центры, кроме находящихся внутри продуктовых магазинов, [работающих на вынос] ресторанов, банков, аптек, точек по продаже и ремонту мобильных телефонов, - продолжил Нопакун. - Отдельностоящие рестораны, рынки и продуктовые магазины должны быть закрыты с 20:00 до 04:00 (с 16:00 до 00:00 мск)". "Общественный транспорт прекращает работу с 21:00 до 03:00 (с 17:00 до 23:00 мск)", - добавил он. Между тем массажные салоны и салоны красоты, которые недавно начали оказывать ограниченный спектр услуг, снова должны быть закрыты на две недели.

По его словам, с 12 июля также "рекомендуется по максимуму перевести сотрудников на работу из дома". Представитель МИД отметил, что жителям Бангкока и девяти провинций с максимально строгим уровнем контроля "следует избегать ненужных поездок". "Людям рекомендовано оставаться дома с 21:00 до 04:00, а также покидать его только по существенным поводам", - пояснил он. Речь идет о посещении врача, прививочного пункта или продуктового магазина.

"Также запрещен сбор более пяти человек, - продолжил Нопакун. - Исключение представляют похороны".

Что касается путешествий между провинциями, то перевозчикам рекомендовано сократить количество поездок, а людям отказать от необязательных путешествий. "С 10 июля полицией будут установлены контрольно-пропускные пункты на маршрутах [из провинций], где выявляется больше всех инфицированных", - подытожил он.

Попытки справиться с коронавирусом

Эти меры вводятся на фоне ежедневного прогрессирующего роста числа инфицированных по всей стране. В пятницу Минздрав проинформировал о 9 276 зараженных и 72 смертях из-за коронавируса.

С 28 июня столичные рестораны, которые недавно открылись для посещения, должны 30 дней работать навынос, а лагеря, где проживают рабочие строительных площадок и выявлены кластеры распространения инфекции, закрылись на карантин. Однако эти ограничения никак не замедлили рост числа зараженных, поскольку объявление властей прозвучало за несколько дней до вступления в силу и многие строители успели разъехаться по королевству.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 317,5 тыс., вылечились более 240 тыс. человек, умерли 2,5 тыс. пациентов. Режим чрезвычайного положения действует до 31 июля.