Министерство обороны создало концепцию развития "Пантеона защитников Отечества" в Мытищах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные 20-летию со дня образования федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества", прошли в Мытищах (Московская область) в пятницу.

Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков отметил на церемонии, что "это место упокоения видных военачальников и рядовых военнослужащих, ценою собственной жизни исполнивших воинский долг, а также военных ученых, конструкторов вооружения и техники, космонавтов и деятелей военной культуры - всех тех, кто внес выдающийся вклад в развитие и укрепление нашего государства".

По словам замминистра, сейчас "детально разработана концепция дальнейшего развития пантеона как уникального центра военно-мемориальной деятельности и увековечения памяти".

Булгаков вручил работникам учреждения, внесшим большой вклад в создание и развитие мемориала, государственные награды и ценные подарки. Участники церемонии в рамках патриотической акции "Сирень Победы" высадили аллею из 25 кустов, посвященную маршалам - кавалерам ордена "Победа".

В мероприятиях приняли участие руководящий состав Вооруженных сил РФ, представители Совета Федерации, руководители органов военного управления, представители федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, ветераны.

Первым захороненным на мемориале воином стал неизвестный солдат, погибший в августе 1941 года на смоленской земле. Сегодня здесь покоятся видные военачальники, деятели военной науки и техники, космонавты и другие лица, внесшие выдающийся вклад в развитие РФ. Среди них маршал Советского Союза Дмитрий Язов, конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, летчик-космонавт Алексей Леонов.