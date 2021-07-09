КС обязал власти конкретизировать законодательство о компенсациях за изъятых животных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) признал противоречащими конституции и обязал законодательные власти изменить положения Гражданского кодекса (ГК), уточнив в них порядок выплаты компенсации собственнику за изъятых животных при вспышках заболевания, так как в настоящее время они не имеют однозначной трактовки. Об этом говорится в постановлении КС.

"Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом выраженных в настоящем постановлении правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации - принять меры по устранению выявленной неопределенности правового регулирования", - говорится в документе.

Суд также признал, что положения пункта 1 статьи 242 и абзаца 2 пункта 2 статьи 1083 ГК РФ, на основании которых рассчитывались выплаты, противоречат конституции, так как "создают неопределенность в вопросе об учете при определении и осуществлении выплаты собственнику стоимости животных или продуктов животноводства, изъятых у него при ликвидации очагов особо опасных болезней животных".

Постановление принято по жалобе животноводческой компании "Комплекс" из Тюменской области, где в 2017 году выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС). Ветеринарные службы решили, что 16 тыс. свиней, которых держали на территории комплекса, должны быть изъяты и уничтожены. Представители компании при этом решили, что власти обязаны компенсировать ей стоимость уничтоженных животных и подали в суд, однако там посчитали, что причиной вспышки заболевания в хозяйстве стали нарушения собственника и отказали в компенсации.

Как уточнили в КС, в ходе разбирательства суд отправил запросы органам власти по ситуации и пришел к выводу, что у них нет однозначного вывода по оценке поведения собственника животных. Решения судов в отношении фирмы "Комплекс" КС обязал пересмотреть после того, как в кодекс внесут изменения, если новые положения позволят сделать вывод о том, что претензии заявителя обоснованы.