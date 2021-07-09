Попова заявила, что в России нет случаев заражения новым штаммом коронавируса "эпсилон"

"В Российской Федерации пока такого вируса "эпсилон" нет. И мы пользуемся теми данными, которые публикуют наши коллеги за рубежом, но вот пока каких-то значимых рисков они не описывают, но каждая такая мутация всегда в поле зрения большого количества ученых во всем мире и, конечно же, в нашей стране", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Попова пояснила, что изменчивость вируса - это естественный процесс. Если он не будет меняться, то прекратит свое существование. "Будут появляться разные мутации, они будут по-разному называться, и это вот касается московских вариантов, например. Их эпидемическое значение, возможность влиять на популяцию, на изменение течения болезни или на скорость распространения. Это всегда самое важное, что мы хотим знать о новом вирусе", - заключила она.

Кроме того, Попова сообщила, что в России выявили только один случай заражения штаммом коронавируса "дельта-плюс", это случилось еще в апреле.

"Дельта-плюс" - описан только один случай. И в общем-то он известен. Состоялось это событие в апреле месяце. Женщина, которая, как выяснилось потом, была инфицирована этим вирусом, просто проходила плановое тестирование перед госпитализацией. <…> Пока других случаев выявления "дельта-плюс" в России нет", - сообщила она.

В конце июня Попова заявила, что случай заражения штаммом коронавируса "дельта-плюс" выявлен в России, пациентка перенесла его в легкой форме.

Проявление "дельта-штамма" в жару

По словам Поповой, ученые допускают вероятность того, что "дельта-штамм" коронавируса проявляется именно в жаркую погоду, но эта теория требует доказательств.

"Во-первых, этот штамм был впервые описан, его изменения, эти мутации <...> осенью 2020 года. Он начал постепенно свою циркуляцию, и это следующий тезис, о которым сейчас размышляют ученые, они изучают возможность проявления именно этого штамма в жаркую погоду. Это было в Индии, это было в ряде стран. Это пока гипотеза, которая требует проверки", - сказала она.

Попова добавила, что в разных регионах России ситуация разная. Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, специфических симптомов заражения "дельта-штаммом" нет. "Вот в сегодняшнем дне каждое недомогание, каждый случай повышения температуры - абсолютно точно значимый повод, чтобы обратиться за медицинской помощью, вот просто очень значимый. Сидеть и ждать, пропадет обоняние, не пропадет обоняние, а что завтра со мной будет, абсолютно нельзя сегодня. Мы видим случаи очень быстрого развития клиники", - подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что коварство вируса заключается в том, что все переносят его по-разному. Даже молодые люди могут заболеть с тяжелыми клиническими проявлениями.

Версия коронавируса, получившая официальное название "дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "дельта-плюс" считается еще более заразным.