Попова напомнила, что люди от 18 до 49 лет наиболее уязвимы перед коронавирусом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Люди в возрасте от 18 до 49 лет являются самыми уязвимыми перед новой коронавирусной инфекцией, напомнила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Весь набор инструментов на сегодняшний день уже известен, мы достаточно давно живем с вирусом, с эпидемией, и мы понимаем, что сегодня происходит. Этот набор инструментов сегодня позволяет нам выбрать те, которые разорвут контакты, эпидемические цепочки у самой уязвимой на сегодня возрастной группы людей, а это от 18 до 49. То есть это самый активный возраст с самым большим количеством контактов. Это люди, которые ездят в общественном транспорте, это люди, которые приходят на работу. И люди, которые с удовольствием общаются в нерабочее время <...>", - рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Попова отметила, что почти половина заболевших заражаются в кругу семьи или друзей. "Сегодняшние правила позволяют избежать такого заражения. Главное, их сегодня соблюдать", - заключила глава Роспотребнадзора.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 733 218 случаев заражения, выздоровели 5 165 087 человек, умерли 141 501. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.