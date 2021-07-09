Работы якутских ювелиров и мастеров-косторезов представят на ВЭФ

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) представит работы ювелиров и образцы народно-художественного промысла из бивня мамонта на выставке "Улица Дальнего Востока" во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"На выставке "Улица Дальнего Востока", которая будет проходить со 2 по 7 сентября, [в том числе] в рамках VI-го Восточного экономического форума, Республика Саха (Якутия) откроет павильон "В будущее с Якутией". <…> Зона "Made in Yakutia" будет работать в формате выставки-ярмарки продукции предприятий Якутии, посетителям предложат ознакомиться с уникальными ювелирными, сувенирными изделиями и образцами народно-художественных промыслов из бивня мамонта под единым брендом "Сделано в Якутии", - говорится в сообщении.

В оформлении экспозиции используют традиционные национальные элементы. Так, основной павильон будет построен в виде старинного жилища якутов - урасы, внутри установят мультимедийные фасады, напоминающие Ленские столбы (представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых скал вдоль берега реки Лены).

Территория экспозиции будет разделена на несколько зон. У входа гости смогут ознакомиться с приоритетными направлениями социально-экономического развития республики, которая в 2022 году отметит 100-летие с момента образования. На интерактивном экране расскажут об итогах участия республики в Восточном экономическом форуме с 2015 года. "Также будет возведена площадка для питч-сессий. Здесь планируется проведение презентаций инвестиционного и туристского потенциала региона. В частности, гостям форума расскажут о якорных проектах республики", - добавили в правительстве.

Культурная программа будет представлена выступлениями якутских артистов, в вечернее время - демонстрацией якутских фильмов.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2 - 4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.