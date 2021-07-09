Число ковидных коек в Красноярском крае выросло более чем в три раза

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Число развернутых коек для больных коронавирусом в Красноярском крае с середины июня выросло более чем в три раза, до пяти тыс. Об этом в программе "Усс на связи" в эфире телеканала "Енисей" сказал губернатор края Александр Усс.

По данным федерального данным оперштаба на 9 июля, за сутки в крае выявлено 392 заболевших. Зарегистрировано почти 80,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 71,3 тыс. пациентов выздоровели, более четырех тыс. человек умерли.

"Сегодня они (специалисты - прим. ТАСС) говорят, что пик [третьей волны] наступит через 20 дней. Но это только прогноз, мы не знаем, как реально ситуация будет развиваться. Но что меня очень беспокоит, я подчеркиваю, то, что темп роста [числа] заболевших очень высокий в силу специфики этого штамма коронавируса. И, если у нас буквально три недели назад было развернуто порядка 1,5 тыс. коек ковидных, сегодня пять тыс.", - сказал Усс.

В регионе действует запрет на работу заведений общепита после 23:00, приостановлена до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки работа различных аттракционов - как в помещениях, так и на открытом воздухе, и аквапарков, запрет на работу танцполов внутри помещений общепита. Фуд-корты в торгово-развлекательных центрах продолжат работать только в режиме обслуживания на вынос и доставки заказов. Театры, кинотеатры, концертные организации, а также учреждения культуры и искусства функционируют при условии заполнения не более чем на 50% от общей вместимости.

Также сообщается, что не более 50% пропускной способности должна составлять загрузка спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, крытых спортивных сооружений. Тоже самое касается физкультурных и спортивных мероприятий, матчей профессиональных спортивных клубов. Работодателям рекомендовано оказать содействие медицинским организациям в проведении вакцинации работников и создавать условия для ее прохождения.