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Интервал между прививками "Спутник V" в некоторых странах могут увеличить до 180 дней

В РФПИ сообщили, что увеличенные интервалы между инъекциями приводят к формированию более сильного иммунного ответа

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Интервал между вводом двух компонентов вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть увеличен до 180 дней в некоторых странах, сообщил представитель Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследования разработчика вакцины. Его слова приводит агентство Reuters.

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По данным агентства, увеличенные интервалы между инъекциями приводят к формированию более сильного иммунного ответа.

"Продление допустимого интервала между инъекциями первого и второго компонента в рамках вакцинации препаратом "Спутник V" не связано с международными поставками", - сказал представитель РФПИ, отвечая на вопрос, принимают ли страны решение о продлении интервала из-за задержек с поставками вакцины.

Ранее директор Научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что интервал между вакцинацией может быть увеличен с 21 до 90 дней. Некоторые страны (по данным агентства, например, Казахстан, Аргентина, Филиппины) увеличили интервал между дозами "Спутника V", в России он остается три недели.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

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