СК возбудил уголовное дело из-за свалки мусора в 10 га под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за свалки в Гатчинском районе Ленинградской области, где размещали различные опасные отходы. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, совершенное путем хранения и иного обращения химических веществ и отходов, с нарушением установленных правил, создавших угрозу причинения существенного вреда окружающей среде")", - говорится в сообщении.

По данным СК, свалка располагалась в деревне Ивановка. Следователи считают, что размещением на ней отходов занимались пока неустановленные лица из числа руководителей фирмы "Концепт-эко". Складирование отходов создало угрозу природе и местным жителям.

Как уточнили в прокуратуре Ленинградской области, уголовное дело возбуждено после проверки надзорного ведомства, в ходе которой выяснилось, что на земельном участке площадью в 10 га размещаются отходы. Проверка установила, что фирма складировала мусор под видом рекультивации участка.

Как следует из данных сайта администрации Гатчинского района, в феврале 2020 года местный житель обращался к властям с просьбой дать пояснения о том, почему на эту свалку, "закрытую на рекультивацию в 2007 году" и где к "2016 году должна была расти зеленая травка", продолжают возить мусор. В ответе администрации указано, что на земельном участке принимаются строительные отходы на основании соответствующей лицензии. При этом, по данным местных властей, завоза коммунальных отходов на свалку не осуществлялось, а также администрация района направляла в Росприроднадзор просьбу провести проверку участка.