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Онищенко: студентов нужно убеждать вакцинироваться, разговаривая на их языке

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке отметил, что молодежь следит за своим здоровьем и прислушивается к мнению профессионалов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Студенты не относятся к группам, которые по закону могут подпадать под обязательную вакцинацию, но нужно их убеждать в необходимости вакцинироваться. Это подчеркнул в пятницу на онлайн-брифинге бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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"Студенты у нас не подпадают в группу, которая по закону может быть обязательно включена [в вакцинацию]. Со студентами надо работать, как со всем остальным населением, убеждать [их вакцинироваться]", - сказал он, комментируя заявление сенатора Александра Башкина, который допустил, что студенты без прививки могут быть не допущены к учебе или к поступлению в вуз. Онищенко подчеркнул, что "в данном случае это будет нарушением закона".

По словам Онищенко, молодые люди "менее кондовые", чем старшее поколение, у которого "уже есть жизненная установка". Молодежь прагматична, следит за своим здоровьем и прислушивается к мнению профессионалов, "но с ними надо разговаривать на их языке и убеждать", добавил парламентарий.

Теги
Онищенко, Геннадий ГригорьевичРоссияБашкин, Александр ДавыдовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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