В Ингушетии учредили новый республиканский праздник День ингушских башен

МАГАС, 9 июля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов учредил новый республиканский праздник День ингушских башен, который впервые отметят в 2022 году. Ежегодное празднование будет приходиться на третью субботу мая, сказали ТАСС в пресс-службе главы региона.

"В 2022 году в Ингушетии впервые отметят День ингушских башен. Памятная дата будет праздноваться ежегодно в третью субботу мая. Указ об учреждении нового праздника подписал сегодня глава республики Махмуд-Али Калиматов", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, в День ингушских башен в регионе будут проходить публичные культурно-исторические, научно-просветительские и другие мероприятия.

Древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения разбросаны по всей горной Ингушетии. В периметре башенных комплексов также могут располагаться и другие объекты ингушского зодчества - святилища и склепы. Среди наиболее известных памятников - комплекс Вовнушки, ставший финалистом конкурса "Семь чудес России".