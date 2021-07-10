EMA рекомендовала включить миокардит и перикардит в список побочных эффектов двух вакцин

ГААГА, 10 июля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало внести миокардит и перикардит в список побочных эффектов двух вакцин - Comirnaty, разработанной совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, и Spikevax, разработанной американской компанией Moderna. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении регулятора.

Комитет EMA по оценке фармакологических рисков пришел к выводу, что миокардит и перикардит могут появляться в редких случаях после вакцинации мРНК-вакцинами (созданы на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты). "С учетом этого комитет рекомендовал включить миокардит и перикардит в список новых побочных эффектов и повысить осведомленность среди специалистов в области здравоохранения и пациентов, которые прививаются данными вакцинами", - говорится в сообщении.

Миокардит и перикардит представляют собой воспаления сердечной мышцы. Симптомы заболевания варьируются, однако часто включают затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение и боли в груди.

Выводы EMA основываются на изучении более 300 случаев миокардита и перикардита у лиц, привившихся мРНК-вакцинами.