В Петербурге запустили интерактивную карту, облегчающую поиск талонов на вакцинацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга совместно с Медицинским информационно-аналитическим центром (МИАЦ) запустил интерактивную карту с визуализацией наличия свободных слотов для записи в городских пунктах вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается в пятницу на сайте комитета.

"Карта показывает количество свободных талонов в кабинетах медицинских организаций, предоставляющих услугу по вакцинации от COVID-19. С ее помощью можно быстро оценить доступность записи на вакцинацию по интересующему адресу и прямо с карты перейти на сайт портала "Здоровье Петербуржца" для записи на вакцинацию в выбранной ранее организации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на карте отображается информация о талонах в кабинеты вакцинации с указанием количества доступных "окон", даты и времени ближайшего слота в выбранном пункте вакцинации и ссылки на страничку записи на портале "Здоровье Петербуржца". Карта размещена на сайте МИАЦ в разделе "сервисы для населения".

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга в пятницу также сообщили, что на фармбазу города поступила новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 119,4 тыс. комплектов доз. Запас вакцины в городе составляет 228,4 тыс. комплектов доз.

"Вакцина регулярно поступает в город. Уже больше млн петербуржцев привились первым компонентом. Только массовой вакцинацией можно победить новый, агрессивный штамм коронавируса. Мы открываем новые прививочные пункты, чтобы как можно больше горожан смогли вакцинироваться. Прошу всех петербуржцев позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова. К настоящему времени полностью завершили цикл вакцинации более 740 тыс. жителей Санкт-Петербурга.

По последним данным, в Петербурге выявили 485 943 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 467 942 человека, умерли 17 290. За последние сутки в городе выявили 1 951 случай заражения.