Врачи в Москве отметили рост тяжелых случаев COVID-19 из-за жары

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Жара отягощает течение коронавируса у пациентов, в этом году врачи отметили рост тяжелых случаев. Об этом сообщил ТАСС главный врач ГКБ имени Спасокукоцкого Алексей Погонин.

"Жара отягощает течение коронавируса как и других заболеваний, поскольку она сама по себе большой стресс для организма. <…> Когда в Москву жара в этом году пришла в первый раз, мы отметили увеличение числа тяжелых случаев COVID-19. Поэтому мы рекомендуем заболевшим коронавирусом поддерживать достаточную влажность, температуру воздуха в помещении, пить больше жидкости", - сказал Погонин.

Он отметил, что жара вызывает повышенное потоотделение, затруднение в дыхании, повышенное сердцебиение - то есть заставляет работать все системы организма в режиме "чрезвычайной ситуации". Коронавирус часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. Пациенту вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой.

"Коронавирус - опасное заболевание с риском серьезных осложнений. Жара - серьезный и дополнительный стресс, который усугубляет состояние пациента", - подчеркнул главврач.

По его словам, в целом, перегревы, солнечные ожоги, респираторные заболевания, ангины - все это может сопровождать даже самых здоровых горожан. А вот категории москвичей, которые попадают в группу риска: дети, которые не могут отслеживать свое состояние из-за воздействия жары, беременные, которые очень подвержены влиянию внешней среды, пожилые люди из-за наличия у них различных хронических заболеваний, которые могут обостряться и приводить к осложнениям.

"Ну, и, конечно же, люди с хроническими заболеваниями. Из-за жары снижаются защитные силы, и организм становится уязвимым перед инфекциями и вирусами. <…> Если мы говорим про профилактику коронавируса в жару, безусловно, самой эффективной защитой сегодня является прививка", - заключил Погонин.