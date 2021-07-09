В Вологодской области 67 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

ВОЛОГДА, 9 июля. /ТАСС/. Количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось в Вологодской области на 24% - до 67, они получили 74 стобалльных результата, семь ребят сдали на наивысший балл по два предмета. В прошлом году 51 выпускник получил 57 стобалльных результатов, сообщили ТАСС в департаменте образования области в пятницу.

"В этом году 67 выпускников получили 74 стобалльных результата по итогам сдачи ЕГЭ, семь выпускников сдали на 100 баллов по два предмета. В прошлом году в области 51 выпускник получил 57 стобалльных результата", - рассказали ТАСС в пресс-службе департамента.

По данным ведомства, по два стобалльных результата получили выпускники лицеев Вологды и Череповца, Чагодской средней общеобразовательной школы и гимназии с углубленным изучением отдельных предметов города Великого Устюга. 60 выпускников из девяти районов области сдали на 100 баллов по одному предмету. Впервые в регионе есть стобалльники ЕГЭ по английскому языку.

Помимо этого, суммарно получен 2 901 высокобалльный результат - по химии, географии, литературе, русскому языку, профильной математике, физике, информатике, истории, обществознанию, биологии, английскому и немецкому языкам. ЕГЭ сдавали в этом году 5 363 человека, в том числе 4 687 выпускников этого года. Зафиксированы два инцидента - двух участников экзаменов по русскому языку и литературе удалили за использование справочных материалов.