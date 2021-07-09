{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что дельта-штамм коронавируса может охватить всю Европу к концу лета

Дельта-штамм быстро распространяется среди молодежи, заявила директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич. Она призвала ускорить завершение процесса вакцинации людей

ЗАГРЕБ, 9 июля. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "дельта" может охватить все европейские страны к концу августа текущего года. Такое мнение в пятницу на заседании Национального штаба гражданской защиты Хорватии высказала член его руководства, директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Ожидается, что к концу августа он [дельта-штамм] полностью завладеет Европой, - отметила она. - На данном этапе дельта-штамм быстро распространяется среди молодежи, при этом в худшей ситуации находятся Португалия, Кипр и Испания".

В этой связи Маркотич обозначила важность скорейшего завершения процесса вакцинации людей для обеспечения защиты, в том числе от нового варианта коронавирусной инфекции.

В Хорватии первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 45% взрослого населения.

Теги
ХорватияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Ростовский общепит с июля начнет требовать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест
Система QR-кодов в регионе для общепита по аналогии с Москвой в Ростовской области вводиться не будет из-за отсутствия единой информационной системы
Читать полностью