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Темпы вакцинации от COVID-19 в Чувашии выросли в два раза

Ежедневно в республике прививку делают 8 тыс. человек

МОСКВА, 9 июля. Темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике выросли в два раза за последние две недели: ежедневно в республике прививку делают 8 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"К вакцинации приступили более 187 тыс. человек, что составляет 31,9% от плана. Из них более 126 тыс. закончили вакцинацию двумя компонентами. На конец июня ежедневно вакцинацию проходило более 4 тыс. человек, по данным на 9 июля, вакцинацию проходит 8 тыс. человек в сутки", - говорится в распространенном сообщении.

По словам министра здравоохранения республики Владимира Степанова, с учетом роста числа записавшихся в ведомстве планируют увеличить количество мобильных бригад и пунктов вакцинации, их пропускную способность. Он также отметил, что для граждан старше 60 лет будут активнее применяться выездные формы работы, в том числе вакцинация на дому.

Теги
РоссияЧувашияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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