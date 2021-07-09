На каждом десятом проверенном объекте транспорта в Москве выявили нарушения ковид-мер

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Почти на каждом десятом проверенном за два месяца объекте транспорта в Москве выявлены нарушения антикоронавирусных мер. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"С 1 мая 2021 года управлением проведено 1 674 проверки объектов городского наземного транспорта (автобусы, электробусы, трамваи), Московского метрополитена и такси, теплоходов. По результатам проведенных проверок на 175 (11%) объектах, выявлены нарушения требований по выполнению противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в публикации.

Там уточняется, что на данных объектах транспорта при перевозке пассажиров водителями нарушались правила ношения средств индивидуальной защиты; не все пассажиры использовали маски и перчатки; не во всех транспортных средствах проводилась дезинфекция салона; в некоторых случаях отсутствовали кожные антисептики для обработки рук.

Перечисленные нарушения чаще всего были установлены при выполнении заказов в такси, в том числе подключенных к онлайн-сервисам. Несмотря на постоянную трансляцию оповещения в салонах наземного транспорта, на эскалаторах и в вагонах подвижного состава метрополитена о необходимости ношения масок и перчаток, эти требования выполняются не всеми пассажирами, подчеркивается в сообщении.

"По всем выявленным нарушениям сотрудниками управления в отношении юридических и должностных лиц, индивидуальных предпринимателей возбуждено 180 административных дел по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, материалы административных дел направлены в суд для определения меры административного наказания. <…> [Данные нарушения влекут] наложение административного штрафа на должностных лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лиц от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", - уточняется на сайте.

Проверки выполнения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения среди населения новой коронавирусной инфекции на объектах транспорта Москвы будут продолжены, отметили в управлении Роспотребнадзора.