МВД Башкирии подало иск о возмещении ущерба к организаторам акции 23 января в Уфе

УФА, 9 июля. /ТАСС/. МВД Башкирии подало судебный иск к трем жителям республики за организацию несогласованной акции в Уфе 23 января. По данным ведомства, в обеспечении порядка было задействовано более 200 сотрудников, часть из которых привлекли в их выходной, сообщила пресс-служба Кировского районного суда города.

"В Кировский районный суд г. Уфы поступило исковое заявление Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан к Чанышевой Л. А., Комлевой О. Ю., Янбердину И. И. о возмещении ущерба. Требования мотивированы тем, что 23 января 2021 года ответчиками было организовано несогласованное публичное мероприятие в форме митинга по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д. 50, участие в котором приняло более 2 000 человек", - говорится в сообщении суда.

По данным МВД, которые приводит суд, для обеспечения порядка на улицах 23 января привлекались "значительные силы" - порядка 200 сотрудников правоохранительных органов, часть из них в свой выходной.

Одна из ответчиц, Ольга Комлева, написала в Facebook, что за акцию, прошедшую 23 января, с нее, Лилии Чанышевой и Ильгама Янбердина региональное МВД хочет взыскать более 520 тыс. рублей. Кроме того, против Комлевой в Демском районном суде подан аналогичный иск за митинг 31 января на сумму более 1,1 млн рублей. На странице опубликованы фотографии исковых заявлений.

Подготовка к судебному заседанию по иску состоится 27 июля, отметили в суде.