Жалобу TikTok на штраф за отказ удалить запрещенный контент рассмотрят 4 августа

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 4 августа рассмотрит жалобу TikTok на решение мирового суда оштрафовать компанию на 1,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуримчук.

"Суд назначил рассмотрение жалобы TikTok на решение мирового суда о штрафе в 1,5 млн рублей по статье за отказ удалить запрещенную информацию на 4 августа", - сказала она.

В конце мая постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы компания TikTok признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн рублей.

В апреле суд уже штрафовал соцсеть на 2,6 млн рублей по аналогичной статье.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, протоколы в отношении TikTok, Google и Twitter были составлены за неудаление материалов с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях 31 января.