В Росгидромете спрогнозировали рост рисков возникновения лесных пожаров из-за жары

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Уровень пожарной опасности вырастет до высокого и чрезвычайного в ряде регионов России с 10 по 12 июля из-за жары. В частности, речь идет о Северо-Западном, Центральном, Приволжском федеральных округах, сообщает Росгидромет в пятницу.

"В связи с установлением на большей части европейской территории России жаркой и преимущественно сухой погоды постепенно будет возрастать класс пожарной опасности до высокого (4 класс) и чрезвычайного (5 класс). Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается 10-12 июля в Северо-Западном и Центральном федеральных округах", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, высокий уровень пожарной опасности также будет отмечаться в Волгоградской области, на юго-западе Приволжского федерального округа, местами в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.