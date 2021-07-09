Куйвашев: QR-коды введут в Свердловской области при ухудшении ситуации с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не исключил возможность введения QR-кодов в регионе, если эпидемиологическая обстановка ухудшится. Перенесшим коронавирус уже начали приходить сертификаты на Госуслугах, сообщил глава региона у себя в Instagram.

"В последние дни многие жители Свердловской области, переболевшие ковидом, получили письма с сертификатом иммунизации и QR-кодом. <…> Не исключаю, что такая же мера будет введена и у нас, если ситуация с заболеваемостью ухудшится", - говорится в сообщении.

Этот код будет действовать в течение полугода после даты выздоровления.

Куйвашев пояснил, что на этой неделе некоторым свердловчанам уже пришли сертификаты с QR-кодом. В том числе и тем, кто переболел достаточно давно. Эти сертификаты уже аннулированы. Для повторного получения жителям необходимо пройти вакцинацию.

"Мы пошли на этот шаг ради справедливости: переболевшим в течение шести месяцев не рекомендуется ставить прививку, а QR-коды уже сейчас нужны, чтобы попасть в рестораны и другие общественные места в Москве", - написал губернатор.

По последним данным на 9 июля, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 96 тыс. случаев коронавируса, из них 366 - за последние сутки. Почти 90 тыс. человек выздоровели, около 4 тыс. умерли.