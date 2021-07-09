Ростовский общепит с июля начнет требовать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, либо справка о наличии антител, либо свежий ПЦР-тест станут обязательным требованием для посещения заведений общепита в Ростовской области, сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова в рамках пресс-конференции.

"[Граждане] должны будут либо подтвердить сертификатом прохождения вакцинации, сверив ее с удостоверением личности, либо ряд документов <...> на наличие антител или ПЦР не старше трех дней", - сказала она.

Теларова подчеркнула, что система QR-кодов в регионе для общепита по аналогии с Москвой в Ростовской области вводиться не будет из-за отсутствия единой информационной системы, однако будут использоваться альтернативные варианты. "Будем использовать существующие ресурсы, приложение, которое есть практически у всех, "Стопковид", куда все получают информацию о сертификации", - сказала Теларова.

Такие условия для посещения заведений общепита, по словам директора департамента регионального потребительского рынка, заработают в третьей декаде июля. Сейчас система прорабатывается с представителями бизнеса и территориальных органов Роспотребнадзора.

Ростовская область занимает пятое место в России по числу выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В регионе за весь период выявлено 101 774 пациентов с коронавирусом, из которых 91 359 выздоровели, 4 774 умерли. В области действует ряд эпидемических ограничений, введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан.