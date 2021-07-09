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В Роспотребнадзоре рассказали, когда возможна вакцинация беременных от коронавируса

По словам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, вакцинация может проводиться только в третьем триместре беременности, когда у плода сформировались все органы и системы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса может проводиться только в третьем триместре беременности, когда у плода сформировались все органы и системы. Об этом сообщил в пятницу заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"Вакцинация может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы, системы ребенка заложены", - сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Горелов добавил, что примером может быть Израиль. Там вакцинация не была добровольной, у всех беременных, привитых в третьем триместре, родились здоровые дети с антителами к коронавирусу.

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ о вакцинации населения от COVID-19, вакцинация против нового коронавируса беременных из группы риска тяжелого течения заболевания "Спутником V" целесообразна с 22 недель беременности.

25 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время пострегистрационных исследований экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-ковид-вак" беременными. Министр уточнил, что "таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией".

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РоссияИзраильПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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