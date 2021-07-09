Число ковидных коек увеличат на Ставрополье практически на четверть

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Медики Ставрополья развернут дополнительно 500 мест для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общее число ковидных коек превысит 2,7 тыс., сообщила пресс-служба губернатора края.

"В регионе сохраняется рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19. По поручению губернатора Владимира Владимирова специализированный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией должен быть оперативно увеличен на 500 коек", - говорится в сообщении.

По данным краевого правительства, сейчас в медучреждениях Ставрополья развернуто 2 206 специализированных коек для пациентов с коронавирусом. Из них свободными пока остаются порядка 20%.

"Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка также требует ужесточения контроля за соблюдением профилактических мер в организациях общественного питания, торговли, культуры, спорта и других общественных местах. Главам ряда муниципальных образований края дана установка увеличить количество рейдовых мероприятий на таких объектах", - отмечается в сообщении.

С начала пандемии в крае выявили 58 699 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 503 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 1 732 человека.