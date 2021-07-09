В подтопленных районах Горячего Ключа начали вакцинацию от инфекционных заболеваний

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. В подтопленных районах города Горячий Ключ (Краснодарский край) начали проводить вакцинацию от инфекционных заболеваний, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава города Сергей Белопольский.

"В подтопленных районах медработники Горячего Ключа проводят вакцинацию от инфекционных заболеваний", - сообщил он.

Жителей прививают от брюшного тифа, дизентерии и других инфекционных заболеваний, проявляющихся в таких чрезвычайных ситуациях. По словам главы муниципалитета, на сегодня от гепатита привили 110 человек, 104 от дизентерии, 10 - против брюшного тифа. Работы продолжаются.

Всего в ликвидации последствий подтоплений в городе и станице Пятигорской задействовано 667 человек, среди них сотрудники организаций и предприятий, а также жители самой станицы, чьи дома меньше пострадали от удара стихии. .

К расчистке территорий и домов присоединились волонтеры из Горячего Ключа, а также Курганинска, Лабинска, Краснодара, Белореченска и других городов.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. По данным синоптиков, циклон должен был пройти по всей территории Краснодарского края, в ночь на 6 июля сильные осадки прошли еще в пяти муниципалитетах региона, режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Геленджике, Славянском, Северском, Туапсинском районах. Купание на пляжах на побережье было запрещено. В среду циклон покинул территорию края.