Почти 4 тыс. детей вскоре получат лекарствах в рамках работы фонда "Круг добра"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Лекарства в ближайшее время получат 3,8 тыс. детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями в рамках работы Фонда "Круг добра". Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты РФ.

"На сегодняшний день 1 047 пациентов уже получили помощь от фонда - до конца 2021 года они обеспечены медицинскими препаратами. 3 865 человек - прогнозируемое количество пациентов, которые получат помощь по решению экспертного совета в ближайшее время", - приводятся слова председателя правления фонда "Круг добра" Александра Ткаченко.

Кроме того, по словам Ткаченко, за время работы фонда в перечень заболеваний было включено 15 диагнозов и утверждено 16 препаратов. Общая сумма закупок по уже утвержденным решениям фонда составила 33,9 млрд рублей.

"Круг добра" также подготовил перечень из 55 заболеваний, который будет рассмотрен в ближайшее время. "Здесь встает очень серьезный этический вопрос: из каких приоритетов будем устанавливать очередность их рассмотрения. Мы предлагаем вынести этот вопрос на повестку ОП РФ и провести общественные слушания, чтобы при определении этой приоритетности прозвучал голос общественных организаций", - добавил Ткаченко.

Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.