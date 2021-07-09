Строительство нового корпуса горбольницы возобновили в Кисловодске после смены подрядчика

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Строительство нового корпуса городской больницы курортного Кисловодска возобновилось на Ставрополье после расторжения договора с недобросовестным подрядчиком. Представители краевого правительства и городской администрации провели встречу с новым подрядчиком, сообщили журналистам в краевом управлении по информационной политике.

Контракт на строительство заключили в 2020 году, однако сроки работ систематически затягивались. Предыдущий подрядчик был признан недобросовестным, договор расторгли. Во время рабочей поездки в Кисловодск спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила недопустимость срыва сроков строительства объектов, возводимых при господдержке. Она рекомендовала краевым властям тщательно подходить к выбору подрядчиков и жестче контролировать ход работ.

"В Кисловодске возобновилось строительство нового корпуса горбольницы. Заместитель председателя правительства Ставропольского края Юрий Скворцов вместе с и. о. главы Кисловодска Вячеславом Сергиенко провели на стройплощадке рабочую встречу с новым подрядчиком. Здесь уже вырыт котлован, перенесен водовод и зеленые насаждения. Особое внимание в рамках встречи было уделено срокам исполнения контракта", - говорится в сообщении.

Строительство нового корпуса горбольницы идет при поддержке госпрограмм "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" и "Развитие здравоохранения". В корпусе площадью 10 тыс. кв. метров разместят приемное отделение с кабинетами КТ, МРТ, рентгена, УЗИ, 11 реанимационных и операционных блоков и так далее.

Больница была построена в 1988 году, капитального ремонта с того времени не проводилось. В ней работают более 800 человек. Стационар учреждения включает 12 профильных отделений общей коечной мощностью 486 мест.