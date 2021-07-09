В Петербурге из-за жары усилят полив улиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Комитет по благоустройству Петербурга дал распоряжение дорожным предприятиям усилить интенсивность полива дорог. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Орошение улиц проводилось и до этого, однако для большего охлаждения дорожных покрытий и освежения воздуха в городе, частоту и интенсивность полива улиц было решено увеличить. <…> Дорожным предприятиям рекомендовано использовать так называемый вертикальный полив, когда выходные отверстия навесного оборудования располагаются так, чтобы струи были направлены вверх. Данная технология применяется в основном на широких проспектах (с учетом движения) и позволяет обрабатывать большую площадь улицы", - говорится в сообщении.

Полив дорог производится в жаркое время дня при температуре воздуха 25 градусов Цельсия и выше, с интервалом не более 6 часов. Эта мера помогает не только предотвратить повреждение и размягчение асфальта, но и снизить количество пыли в воздухе.

Помимо усиления полива дорог в городе стали более активно поливать растения.

"Мы сдвинули график работы. Раньше рабочий день начинался в 8:00 мск и заканчивался в 17:00 мск, теперь люди выходят и с пяти, и с шести утра", - отметила заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Оксана Гусева.

Аномальная для города жара в 30 градусов и выше держится в Петербурге с 19 июня.