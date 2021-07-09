Кабмин одобрил участие РФ в соглашении СЕ "Обсерватория по преподаванию истории в Европе"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении участия России в расширенном частичном соглашении Совета Европы (СЕ) "Обсерватория по преподаванию истории в Европе". Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Одобрить участие РФ в расширенном частичном соглашении Совета Европы "Обсерватория по преподаванию истории в Европе", - говорится в документе.

Минпросвещения РФ в 2021 году будут выделены средства в размере 19,5 млн рублей для выплаты ежегодного взноса в бюджет соглашения.

По информации, размещенной на сайте СЕ, основная задача обсерватории - "сбор и предоставление в виде регулярных тематических докладов фактологической информации о том, как ведется преподавание истории во всех государствах-участниках". Проект призван содействовать "обмену передовым опытом и взаимному обучению". На сайте также отмечается, что соглашение "будет способствовать укреплению стойкости перед лицом манипулирования и искажения истории и помогать содействовать миру и диалогу".

Другим распоряжением Мишустин назначил замдиректора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения Ольгу Подберезкину представителем РФ в управляющем совете соглашения.