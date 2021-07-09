Европейский фармрегулятор заявил об отсутствии достаточных данных для ревакцинации

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило в пятницу об отсутствии достаточного количества данных, на основании которых можно однозначно сказать о необходимости ревакцинации от коронавируса. Об этом говорится в ответе фармрегулятора на соответствующий запрос германского агентства DPA .

"На данный момент слишком рано говорить о том, потребуется ли и в какие сроки введение бустерной (третьей) дозы вакцин против коронавируса", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что в настоящее время европейский фармрегулятор не располагает достаточным объемом информации относительно кампаний по вакцинации, а также результатов исследований о продолжительности иммунной защиты у полностью привитых лиц.

В четверг германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, объявила, что планирует в ближайшие недели предоставить данные о проведении испытаний введения третьей дозы препарата в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств, а также в другие регулирующие органы. Первоначальные результаты исследования показали, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй инъекции, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая титры антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух первичных доз.

Как отметили компании, последние данные демонстрируют, что иммунные сыворотки, полученные вскоре после введения второй дозы вакцины BNT162b2, обладают высокими титрами антител против штамма "дельта". Введение третьей дозы препарата, как полагают в консорциуме, "приведет к повышению этих титров антител подобно тому, как бустерная доза действует в случае с бета-вариантом".

В свою очередь европейский фармрегулятор заверил, что рассмотрит предоставленные компаниями данные, как только получит их.