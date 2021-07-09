Владимирский губернатор договорился с Минпромторгом о поставке вакцины от ковида в регион

КИРЖАЧ /Владимирская область/, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин договорился о поставке в регион дополнительных доз вакцины от коронавируса во время телефонных переговоров с представителями Минпромторга РФ. Об этом он сообщил ТАСС в ходе рабочей поездки в Киржачский район Владимирской области.

Ранее на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о необходимости наращивания темпов вакцинации во Владимирской области, где ранее отмечалась нехватка порядка 70 тыс. вакцин.

"Вчера я звонил [в Минпромторг РФ], обозначил суть проблемы, что нужно срочно увеличить поставки вакцины. Для нас крайне важно, крайне критично, потому что рост заболеваемости увеличился", - сказал Сипягин.

По его словам, в регионе ожидается поставка очередных 10 тыс. доз вакцины. "Мы сейчас делаем порядка 3-3,5 тыс. прививок в день, а можем делать 8,6 тыс. То есть проблема в наличии вакцины. Но уверен, что те переговоры, которые я провел с Минпромторгом РФ по увеличению объема поставок вакцин и объяснил ситуацию, связанную с тем, что мы находимся среди мегаполисов, на "солнцепеке", где проблемы, [дадут результат]. Меня услышали, я думаю, что сейчас темпы поставок вакцины во Владимирскую область увеличатся", - добавил Сипягин.

Ранее власти региона сообщили о нехватке вакцины в области и необходимости поставки около 70 тыс. доз. На данный момент именно столько жителей региона числятся в листе ожидания на прививку, в Минпромторг уже направлен запрос на дополнительную поставку порядка 100 тыс. доз препарата.

По данным регионального оперштаба на 9 июля, во Владимирской области первый этап вакцинации от коронавируса прошли 162 323 человека, обоими компонентами привились 116 238 жителей региона, или всего 8,6% всего населения. Всего в области выявлено 38 299 случаев коронавируса, из них 255 - за последние сутки. За время пандемии выздоровели 35 663 жителя региона, умерли 1 309 человек.